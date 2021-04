Criscitiello: "Paragonare Pirlo e Gattuso è ingiusto. Juventus imbarazzante, Napoli in corsa per il suo obiettivo"

Napoli - A Radio Marte nel corso della trasmissione "Si gonfia la rete" di Raffaele Auriemma è intervenuto Michele Criscitiello, giornalista.

"Già paragonare Pirlo e Gattuso è ingiusto. Gattuso è in piena corsa per il suo obiettivo, ha avuto una serie di infortuni seri. Non lo faccio minimamente questo paragone, il problema è che Pirlo e la Juventus finora sono stati imbarazzanti. Devi mettere una pezza e probabilmente richiamare Allegri. Il Napoli a volte ha perso punti e non ha giocato bene ma Gattuso ha poche colpe. Non sono un fan di Gattuso, di più. Però Rino sta facendo quello che doveva fare.

Io avevo detto che il Milan prendeva Ibrahimovic dicendo che era finito, ho avuto torto. Però non gli avrei prolungato il contratto. Sul Napoli di Gattuso mi ero espresso favorevolmente e sono ancora favorevole. Su Pirlo la Juventus ha azzardato. Una cosa è il maestro in campo, una in panchina. La Juventus ha sbagliato tutto quello che poteva sbagliare. Il Napoli deve provare ad arrivare tra le prime 4, ha fatto il mercato che doveva tranne aver pagato più di quanto meritasse Osimhen. Il Milan ora è in una fase calante pericolosissima.

De Laurentiis e Gattuso? Non devono riavvicinarsi, si sono rotti. Quando un rapporto si rompe si rompe e basta, inutile rimetterlo assieme. Sarebbe un disastro per tutti. Anche se arrivasse primo il Napoli si devono separare, il rapporto non si può ricomporre. De Laurentiis non può cambiare idea ogni giorno. Il Napoli ha delegittimato sia il management che l'allenatore. Prossimo tecnico? Mi auguro non Sarri perché non mi piacciono le minestre riscaldate. Sulla carta si può andare su un progetto stile Milan, cercando giocatore forti ma non costosi. Un nome che si fa in queste ore qualora dovesse andare via Giuntoli è Petrachi. Prematuro parlarne ma il progetto Napoli sta cambiando.

Juventus-Napoli è una partita bruttissima per il Napoli ma nella gara da 90' fa sempre paura. Ha i giocatori che fanno la differenza. Il Napoli ci deve mettere il cuore, è in salute. Spero di rivedere la squadra di Roma. Però attenzione non credo che vedremo la Juventus vista di recente. Corsa Champions? Dico Inter prima, Atalanta seconda, poi rischia di uscire fuori una tra Napoli e Juventus perché il Milan ce la fare".