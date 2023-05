Criscitiello: "Napoli? Non diciamo questa cosa altrimenti ci danno degli antisportivi"

Calcio Napoli - Michele Criscitiello scrive sul sito di Sportitalia in merito al pareggio tra Napoli e Salernitana:

"Resto del mio pensiero: il Napoli ha dominato, stradominato, il campionato e ha vinto senza battere ciglio. Però, dopo la pausa Nazionali, la squadra di Spalletti è arrivata scarica al gran finale. Che poi tanto "gran" non lo è perché gli azzurri sono stati talmente bravi che hanno chiuso i giochi già in inverno. Tra campionato e Champions, il Napoli è arrivato cotto, col fiatone e squadra leggermente sulle gambe. Si è notato, soprattutto, nelle due partite con il Milan. Colpo di coda, a Torino, con la Juve ma per il resto squadra spenta e giustamente con meno motivazioni per aver vinto per distacco. Ieri, però, le motivazioni c'erano e bisognava vincere nel derby con la Salernitana.

Adesso, negli archivi della storia, non avremo un terzo scudetto con il San Paolo Maradona in festa ma una città invasa da tifosi e bandiere. Non è la stessa cosa. Ieri la vittoria contava eccome. Non aver festeggiato allo stadio cambia molto, non la sostanza ma l'immagine. E nel 2023 tutti vivono soprattuto di immagine; la sostanza viene dopo. Il Napoli lo scudetto lo ha vinto e stravinto, però, tra 1-10-30-50 anni non avremo immagini stupende di uno stadio strapieno. Immaginate che festa a Fuorigrotta. Abbiamo aspettato 33 anni e, purtroppo, non vedremo quella festa. Mi verrebbe da dire che se ci fossero le condizioni, Lazio permettendo, quasi converrebbe non vincere a Udine pur di regalarci quella gioia immensa a Napoli. Non diciamolo altrimenti ci dicono che siamo antisportivi e che in campo si va sempre per vincere"