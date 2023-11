Criscitiello: "Mazzarri può fare un buon lavoro. Garcia? In Italia non può allenare neanche le squadre di metà classifica"

Michele Criscitiello ha rilasciato alcune dichiarazioni a Sportitalia:

"Credo che Mazzarri farà un buon lavoro. C'é da sistemare la mentalità della squadra. E' successo all'Udinese, che ha preso Cioffi e ha ridato anima alla squadra, vincendo anche a Milano contro il Milan. Rudi Garcia non era per me l'allenatore capace nel dialogo. Nessuno, tranne il De Zerbi di turno, inventa il nuovo calcio. Un bravo allenatore deve entrare nelle corde dei singoli giocatori. Rudi Garcia in Italia non può allenare neanche le squadre di metà classifica".