Serie A - Michele Criscitiello, giornalista di Sportitalia, ha scritto un tweet sul futuro dell'Hellas Verona:

"Il Verona vicino al cambio di guardia. Anche gli scaligeri passeranno ad un fondo con Setti che resterà Presidente a libro paga. Rumors, ancora non confermati, riportano di un ritorno in società di Marroccu collante tra fondo e Setti per la cessione delle quote".