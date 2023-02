Criscitiello: "Il Napoli ha ammazzato il campionato, ma in Champions discorso diverso"

Michele Criscitiello, giornalista di Sportitalia, è intervenuto ai microfoni di Kiss Kiss Napoli nel corso del programma Radio Goal. Ecco quanto evidenziato da CalcioNapoli24.it:

Intervista Criscitiello sul Napoli

“Il Napoli lo aveva già ammazzato il campionato, lo fa di domenica in domenica. La messa è finita e possiamo andare in pace! In Champions League il discorso può essere diverso, perché nella gara secca devi essere molto attento. Detto questo non vedo squadre che stanno bene come il Napoli, non ci sono formazioni imbattibili e gli azzurri possono arrivare fino in fondo. La squadra di Spalletti, però, deve restare attenta perché basta un mezzo gol per far cambiare le carte in tavola.

Con l’Eintracht credo che ci sia un abisso. Il passaggio del turno non è scontato, ma i valori tra le due squadre sono diversi. Il Napoli è favorito, però non bisogna fidarsi per il passaggio del turno, perchè non sempre i più forti vanno avanti".