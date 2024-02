Criscitiello: "Conte non se la sente di allenare il Napoli, ha spalancato le porte al Milan"

Napoli - Le parole di Michele Criscitiello per chiarire la situazione Conte Milan: "La verità è Conte ha spalancato le porte al Milan, non se la sente di allenare il Napoli con una piazza con ambizioni come il Milan libera. L'unico non convinto è Furlani e gli incontri nella fine di febbraio inizio marzo entreranno nel vivo, il Milan però si deve muovere. Come abbiamo detto la squadra gli piace e non sono necessari grandi interventi sul mercato. Furlani è una figura forte e deve avere l'ambizione e il coraggio di puntare su Conte".