Criscitiello: "Baroni non è un allenatore da Verona ma un allenatore di serie B a vincere"

Michele Criscitiello scrive sul sito di Sportitalia riguardo le ultime prestazioni del Verona:

"Infine una parentesi calcistica. Sto seguendo il Verona con attenzione da inizio stagione e reputo Sogliano un grande Direttore Sportivo che non aveva nulla a che fare con la serie C e meritatamente si è ripreso la serie A. Tuttavia non ho capito la scelta di Marco Baroni, dopo che Sogliano ha salvato la pelle al Verona in uno spareggio con lo Spezia. Baroni non è un allenatore da Verona ma un allenatore di serie B a vincere".