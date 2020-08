Crippa: "Il Napoli non ha nulla da perdere e metterà in difficoltà il Barcellona, Mertens può spaccare la partita"

Notizie Calcio Napoli - Massimo Crippa, ex centrocampista del Napoli, è intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss:

"Il Napoli deve rimanere calmo senza entrare in campo per spaccare tutto. Gli azzurri sanno quello che vogliono e non hanno nulla da perdere e mi aspetto una grande partita da parte degli uomini fi Gattuso che metteranno in difficoltà il Napoli. Sono partite in cui può succedere d tuttoe ieri si è visto cosa ha fatto il Lione contro la Juventus. Il Napoli ha una quadratura che può mettere in difficoltà il Barcellona che non è al massimo e che ha mancanze importanti. Mertens può spaccare la partita e far sognare i tifosi napoletani".