Crippa: "Fabian più sacrificabile di Koulibaly, per Insigne si raggiungerà l'accordo. Sulle critiche a Lorenzo..."

Ultime notizie calcio Napoli - Massimo Crippa, ex calciatore, è intervenuto in diretta alla radio ufficiale della SSC Napoli, Kiss Kiss Napoli, durante la trasmissione 'Radio Goal', per parlare delle ultime notizie sul Napoli calcio. Ecco quanto evidenziato da CalcioNapoli24:

"Fabian Ruiz è più sacrificabile rispetto a Koulibaly. Sento, invece, delle difficoltà per il rinnovo di Lorenzo Insigne ma alla fine si raggiungerà l'accordo secondo me. In Nazionale la 10 deve stare sulle spalle del capitano del Napoli, per ruolo e perché è quello che ha maggiore inventiva. Secondo me le critiche che sta avendo di recente nascono anche dall'amarezza legata alla delusione per la mancata qualificazione in Champions League".