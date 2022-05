Cremonese, Pecchia: "Fatto qualcosa di storico: siamo partiti con la squadra più giovane del campionato..."

Ultime calcio - Dopo la vittoria in trasferta per 2-1 contro il Como, la Cremonese torna in Serie A. Fabio Pecchia a Sky Sport:

"E' una soddisfazione grandissima. Un gruppo di ragazzi giovani in un campionato difficilissimo: per chi era fuori era avvincente, per chi era dentro era dover stare attaccati al carro. Abbiamo fatto qualcosa di storico perché qualcuno parla di miracolo. Contento per la proprietà e ringrazio Braida, perché lo scorso anno ero a casa con la mia famiglia e ha avuto fiducia in me. Dopo 18 mesi è un premio giusto per tutti".

Sui giovani: "Noi siamo partiti come la squadra più giovane del campionato. Questo è un bello spot per il calcio italiano per i giovani di prospettiva, anche nei momenti più complicati. Complimenti a tutti, dall'addetto stampa al magazziniere".