Cremonese, il ds Giacchetta: "Napoli? Divario tecnico importante, noi penalizzati dagli episodi! Okereke è ancora fermo"

A Radio Kiss Kiss Napoli, durante Radio Goal, è intervenuto il direttore sportivo della Cremonese Simone Giacchetta, rilasciando alcune dichiarazioni.

“Rispetto alla partita di Coppa Italia non ci saranno molte differenze, il Napoli avrà calciatori diversi in campo per vincere la partita.

C’è un divario tecnico importante, ma per quello che ci riguarda ci difenderemo come abbiamo fatto in Coppa Italia. Abbiamo fatto un percorso netto in Coppa anche con un pizzico di fortuna, fa parte delle dinamiche del calcio: siamo stati premiati lì, mentre gli stessi in campionato sono stati penalizzati dagli episodi. In Serie A tante cose sono state negative per noi, a partire dal debutto in campionato: meritavamo la vittoria in diverse partite, abbiamo sbagliato tre rigori.

Prima vittoria col Napoli o col Torino? Per noi l’avversario a questo punto del campionato è meglio che sia una squadra come questa rispetto ad una di bassa classifica: i giocatori sono altamente stimolati e mentalmente possono fare prestazioni diverse. Pesano più prestazioni come quella con il Lecce, siamo rientrati da Roma alle 4 di notte ed abbiamo avuto poco tempo per allenarci.

Okereke è ancora fermo, sta facendo lavoro differenziato”