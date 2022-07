Simone Giacchetta, direttore sportivo della Cremonese, è intervenuto in diretta alla radio ufficiale della SSC Napoli, Kiss Kiss Napoli, durante la trasmissione 'Radio Goal', per parlare del calcio Napoli. Ecco quanto evidenziato da CN24: “Non ci sono dubbi sulla crescita di Gaetano, non mi sorprende che stia facendo bene in queste prime uscite. E’ un giocatore che può essere a tutti gli effetti da Serie A. In questo momento non stiamo parlando con il Napoli di mercato".