Cremonese, il ds: "Abbiamo provato a trattenere Gaetano ma aveva fatto talmente bene che il Napoli l'ha trattenuto"

Simone Giacchetta, direttore sportivo della Cremonese, è intervenuto in diretta alla radio ufficiale della S.S.C. Napoli, Kiss Kiss Napoli, durante la trasmissione 'Radio Goal', per parlare del calcio Napoli. Ecco quanto evidenziato da CN24:

“La squadra vive il momento sapendo di affrontare una squadra fortissima che più di tutte le altre ha dimostrato di avere una marcia in più. Il Napoli si presenta come la squadra da battere. I nostri principi non cambieranno. C'è da considerare la classifica e quando hai di fronte una squadra come il Napoli devi cercare di rendere difficile la vita agli avversari. Non siamo già battuti in partenza. Gaetano? Alla fine dello scorso campionato abbiamo provato trattenere tutti i giovani ma avevano fatto talmente bene che sono tornati alle loro squadre".