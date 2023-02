Cremonese, Giacchetta ricorda a Dazn: "Il mio primo gol con il Napoli una favola, ringrazio ancora Maradona"

Simone Giacchetta, ds della Cremonese ed ex calciatore azzurro, è intervenuto ai microfoni di DAZN nel pre-partita di Napoli-Cremonese. Ecco quanto evidenziato da CalcioNapoli24.it:

“Ho esordito qui a Napoli in maglia azzurra quando ero un ragazzino, segnando il gol vittoria allo scadere. Quando Bianchi mi disse di entrare quasi non ci credevo, ero un ragazzino e guardavo un pubblico incredibile. Mi ricordo che sembrava quasi una favola, ma poi entrai in campo e pensai solo a quello. E’ lo stesso che ho detto ai ragazzi per questa sera.

Quel gol viziato da un fallo di mano di Maradona? Con Maradona in campo tutto era possibile, mi fece vivere una favola incredibile e lo ringrazio ancora".