Cremonese, Braida a CN24: "Serve fortuna contro il Napoli, ho pensato a Maradona al Milan con Van Basten! Su Zerbin e Gaetano..."

"Ballardini è un'allenatore con esperienza che conosce il fatto suo. Ha spesso guidato squadre in difficoltà e ottenuto risultati importanti, speriamo faccia lo stesso anche con noi. Spesso il calcio ti da sorprese positive come Napoli e Roma in Coppa Italia e poi meno come in campionato che dopo 21 partite non è arrivata ancora la vittoria. Serve un pizzico di buona fortuna, ma il Napoli è una grande squadra, sta stracciando il campionato perché è la squadra più forte.

E' difficile fare paragoni tra questo Napoli e quello dello scudetto di Maradona. Nel momento Maradona Napoli ha saputo vincere due scdetti con un grandissimo campione e una squadra fortissima. Quest'anno la squadra è diversa, ma importante, perché Osimhen e Kvaratskhelia sono giocatori veramenti bravi. Sono giocatori potenti che sanno affrontare l'uno contro uno e nel calcio di oggi non è facile.

Se penso a Maradona e Van Basten mi scende la lacrima per quello che erano. Due forze della natura, forti, fisici, tecnici e geniali che facevano innamorare tutti gli appasionati del gioco del calcio. Erano dei giocatori differenti. Portare Diego a Milano? Chi non poteva non pensare Maradona, rappresentava l'essenza del calcio.

Zerbin e Gaetano sono ragazzi bravi che hanno bisogno di un percorso per esprimersi al meglio. I giovani non è sinonimo di bravura, non tutti a 18 anni sono pronti per giocare ed esprimersi al meglio. Bisogna valutarli bene anno dopo anno, alcuni già a 18 possono giocare con continuità e altri a 22. Nel calcio può fare solo 1 tiro in una partita e vincere contro chi fa 6 tiri, la classifica dei tiri non ha un grande significato.

Futuro? A me il calcio piace in Serie A, in Serie B, sempre. Poi è chiaro che vedere due grandi squadre che giocano è bellissimo. Ma in tutte le categorie il calcio è sempre bello. Il fine del calcio è il gol, vogliamo vedere sempre tanti gol a prescindere dalla categoria".