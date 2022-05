Cravero: "Napoli rammaricato, anche il Milan lo è. Problema di personalità? Lo escludo"

Roberto Cravero è intervenuto a Radio Goal di Radio Kiss Kiss Napoli:

L'obiettivo raggiunto da Spalletti quello della Champions è stato centrato con largo anticipo e senza avere troppe sofferenze. Poi è ovvio che quando sei ad un punto dal primo posto vuoi ambire a qualcosa di più, capisco che i tifosi si sono visti i sogni infrangersi. C'è del rammarico come lo puoi trovare in casa Juve, oppure nel Milan con la gara con lo Spezia. Non credo che sia una questione di personalità, qua si sta parlando di nazionali. Quel giorno lì la prestazione non è stata all'altezza, tutto qui.