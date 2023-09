Cravero: "Fiducia in Natan, al Napoli sta mancando un altro giocatore"

Roberto Cravero, ex difensore, è intervenuto ai microfoni di Kiss Kiss Napoli nel corso del programma Radio Goal. Ecco quanto evidenziato da CalcioNapoli24.it:

“Natan? Lo conosco parzialmente, mi sembra un buon difensore mancino con un buon fisico. Io ho fiducia nel chi lo vede tutti i giorni, ma non bisogna dimenticare che comunque Juan Jesus sta facendo bene il suo compito. Capisco che su Natan ci si facciano diverse domande, però lo sa solo Garcia di quanto tempo abbia ancora bisogno prima di essere gettato nella mischia. L’ex Bragantino è considerato un ottimo difensore in Brasile e sono sicuro che lo sarà anche in Italia”.

Sulla sconfitta con la Lazio: “Sembra strano ma ci sono squadre che patiscono altre squadre ed il Napoli patisce i biancocelesti per il loro modo di giocare, magari anche con la presenza di Kim sarebbe finita allo stesso modo. Penso che la crescita di Kvaratskhelia, in questo momento non ancora in condizione, farà poi crescere tutto il Napoli”.