Cravero: "Belotti al Napoli? Può giocare in qualsiasi squadra, ma spero resti al Torino"

Calciomercato Napoli - A Radio Goal, in diretta su Kiss Kiss Napoli, è intervenuto Roberto Cravero, ex calciatore di Lazio e Torino. Ecco quanto evidenziato da CalcioNapoli24.it:

“Rrahmani è un buon giocatore, il Verona ha tutti giocatori forti che magari non hanno un gran nome come Kumbulla, Lazovic, Veloso, Amrabat. Scudetto? Mi farebbe piacere che lo vincesse la Lazio, ho tanti amici là, però sono tifoso solo di una squadra che ieri ha vinto. Belotti al Napoli? Può giocare in qualsiasi squadra perché ha forza e dà sempre il 100%. Cairo sarebbe un pazzo a venderlo e mi auguro sempre di vederlo con quella maglia, però non conosco i meccanismi societari. Ieri ha giocato in un ruolo non suo, ha giocato sull’esterno, ma a me piace vederlo al centro”.