Cragno, l'agente punge Meret: "I portieri non devono pretendere un posto da titolare, va guadagnato"

Calciomercato Napoli - Graziano Battistini, agente del portiere del Cagliari Alessio Cragno, ha rilasciato alcune dichiarazioni nel corso di Radio Goal: "Un portiere deve guadagnarselo sul campo il posto da titolare, non pretenderlo. Il mio discorso, naturalmente, non è riferito a Meret, ma vale per tutti e lo dico da ex portiere".