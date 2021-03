Covid Campania, prime buone notizie: dopo 25 giorni i positivi iniziano a calare

Covid Campania - Arrivano finalmente le prime buone notizie sul fronte regionale dopo una lunga apnea.

Lo evidenzia Il Mattino oggi in edicola:

Diminuisce in Campania, la prima volta dopo 25 giorni, il numero degli attualmente positivi, cioè coloro che sono positivi al Covid-19 sia ricoverati in ospedale, sia in isolamento domiciliare. È un numero piccolo, 219 in meno rispetto a sabato e rispetto alla massa di 100.676 positivi (1.613 ricoverati in degenza ordinaria, 173 in terapia intensiva e 98.890 in isolamento domiciliare) ma è una luce che si accende alla fine di una settimana che segna comunque, in quadro che permane molto grave e richiede estrema cautela da parte di tutti, diversi altri segnali positivi.