Costacurta: "Napoli impreciso, soprattutto Di Lorenzo. Il rigore? Non ci arrivo"

Ultime notizie. Alessandro Costacurta ha commentato la vittoria del Napoli sulla Sampdoria nel corso di Sky Calcio Club.

Ecco il parere di Costacurta: "Da parte mia ho visto un Napoli impreciso, soprattutto da parti di alcuni giocatori chiave come Di Lorenzo. Il Napoli non è riuscito a dominare la partita, almeno fino all'espulsione della Sampdoria, poi è chiaro che alla fine è sempre il Napoli a fare la partita". Anche sul rigore, Costacurta sembra avere qualche dubbio: "Davvero non ci arrivo, Murru stava controllando la palla. È il VAR che richiama Abisso, ma non so spiegarmelo".