Ultime notizie SSC Napoli - A Sky Sport, durante il post-partita di Empoli-Napoli, è intervenuto l’ex difensore del Milan Alessandro Costacurta:

“A me è capitato di andare sotto il settore dei miei tifosi, ma mica per paura: si va ad ascoltare, tanto sai cosa ti vengono a dire. I giocatori non si impegnano? Può capitare, è l’impressione che dai ma forse non ne hai oppure non stai bene. Ogni tanto hai a che fare con persone che non ragionano, li accontenti poi ti giri e vai a casa”