Costacurta: "Con Kim pensavo ci potesse essere un passo indietro, in realtà mi sembra di vedere Koulibaly!"

A Sky Sport, durante Sky Calcio Club, è intervenuto l’ex difensore del Milan Alessandro Costacurta:

“Osimhen? Si può dire tra i primi cinque attaccanti al mondo, stasera ha fatto un gol straordinario ed i difensori potevano fare poco. Io non ricordo il Napoli quest’anno così tante volte negli ultimi trenta metri, complimenti alla Roma.

Il primo gol del Napoli nasce da un errore di Zalewski, non so se si può dare assist a Kvaratskhelia perchè fa davvero tutto Osimhen: è un gol pazzesco.

Mandare via tanti senatori ha dato una sveglia, con Kim pensavo ci potesse essere un passo indietro ma in realtà mi sembra di vedere Koulibaly. Gli astri si stanno allineando in una certa direzione”