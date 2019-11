Costacurta a Sky: "Se le cose non vanno bene devi andare in ritiro! Aleggiano ancora dubbi sul Napoli"

Alessandro Costacurta ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Sky Sport. Ecco quanto evidenziato dalla redazione di CalcioNapoli24.it:

"Si aspettavano delle risposte da Milan-Napoli, non sono arrivate. Aleggiano ancora dei dubbi. L'occasione di Callejon spiega bene il momento del Napoli. Anche Mertens fa una scelta sbagliata quando la passa ad Elmas che poi cerca il rigore. Se guardi il corpo di Musacchio capisci che devi darla a Zielinski dall'altro lato. Nel momento in cui le cose non vanno bene in ritiro devi andarci. Ibrahimovic serve a questo Milan".