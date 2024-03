CorSport, Zazzaroni a CN24: "Caso Acerbi ha solo due soluzioni! Napoli? Già conosco il nome del nuovo direttore sportivo"

Notizie Napoli calcio. Ivan Zazzaroni, direttore del Corriere dello Sport, è intervenuto in diretta ai nostri microfoni durante ‘Calcio Napoli 24 Live’ trasmissione in onda su CalcioNapoli24 TV (canale 79 Digitale Terrestre).

“Il caso Acerbi-Juan Jesus è un precedente in Serie A che spero suggerisce e sensibilizzi gli altri calciatori a ripetere cose del genere. Vanno evitate battute, frasi o insulti a sfondo razzista a livello globale, che sia territoriale, sessista o altro.

Sul caso Acerbi mancano le prove testimoniali, anche se in passato sono stati squalificati giocatori senza una prova certa quando si parla di razzismo. Spero di sbagliarmi, ma credo si arrivi a 3-4 giornate di squalifica per condotta antisportiva, seppur alla frase “ti ho fatto nero” non crede nessuno. Problema di sistema? Sei innocente fin quando non vieni considerato colpevole e nello sport può succedere in contrario, spesso siamo di fronte ad una giustizia poco rapida ed ingiusta. E’ un po’ un casino sotto questo punto di vista”.

Prende la palla al balzo per ulteriori sensibilizzazioni? Iniziative contro il razzismo se ne fanno molte nello sport. Poi se ne fai tante si perde il senso dell’iniziativa, perché la gente si abitua e lo fa diventare routine. Di precedenti ne abbiamo avuti tanti anche in passato, ma di questa portata con denuncia in tempo reale non ne ricordo. Sicuramente qualsiasi verdetto scatenerà polemiche”.

Atteggiamento dell’Inter in caso di condanna? Se viene squalificato per frase razzista, al netto di possibili appelli, come fai a metterti contro? L’Inter sta un pochino sbandando perché non si capisce da che parte sia, se dovesse arrivare una sentenza dura potrebbe anche aver finito la carriera. Per me o è innocente o colpevole, la terza via non la accetterei perché avrebbero creduto ad Acerbi ed al suo “ti faccio nero”. Sarebbe una brutta decisione anche nei confronti di Juan Jesus”.

Situazione Napoli? E' stata una stagione terrificante, bisognerà capire che impostazione verrà data al mercato. Dovrebbe uscire Osimhen, vediamo con Lobotka e ci sarà un rinnovamento. Di sicuro senza giocatori non vai lontano, la prima cosa sarà costriure una squadra competitiva e rinfrescare il parco giocatori come fatto quando andarono via Mertens ed Insigne. Sono sicuro anche che arriverà un nuovo direttore sportivo, io so già chi è ma non ve lo dico (sorride, ndr).