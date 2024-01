CorSport, Salvione: "Senza lo scudetto il Napoli avrebbe rimpiazzato Osimhen con Lukaku! Cinque nomi per sostituirlo in estate"

A “1 Football Club”, programma radiofonico condotto da Luca Cerchione in onda su 1 Station Radio, è intervenuto Pasquale Salvione, coordinatore del Corriere dello Sport online. Di seguito, un estratto dell’intervista.

Le recenti dichiarazioni di Victor Osimhen e De Laurentiis sembrano un preludio alla cessione del nigeriano. Non era meglio, a questo punto, cederlo lo scorso giugno? “Il piano che aveva in mente Giuntoli era quello. Parliamo di un piano precedente allo scudetto e che puntava alla cessione nella scorsa estate e rimpiazzare il talento nigeriano con Lukaku. Lo scudetto, però, ha cambiato un po’ le strategie. L’addio di Spalletti e Giuntoli, inoltre, ha anche irrigidito il presidente De Laurentiis. Ora c’è da affrontare l’addio del nigeriano e mi auguro che nella mente dei dirigenti azzurri ci sia già il futuro sostituto di Victor Osimhen, così come di Mazzarri. Boniface e David potrebbero essere nomi importanti, anche se si parla anche di Jimenez e Zirkzee, mentre Sesko mi sembra inarrivabile”

Che gara sarà tra Napoli e Lazio? “Non mi aspetto sorprese tattiche dalla Lazio. Conoscete benissimo Lazio e, per lui, ogni partita si interpreta allo stesso modo. Mi aspetto, dunque, una Lazio propositiva nonostante le assenze. Per quanto riguarda il Napoli, la strada è tracciata e non credo vedremo una squadra diversa rispetto a quella della Supercoppa. La possibilità del solo Politano come appoggio a Raspadori mi fa pensare ad un assetto di copertura. Vedremo chi giocherà tra Lindstrom e Zielinski. La presenza del polacco potrebbe favorire un 3-5-2 maggiormente chiuso, mentre Lindstrom potrebbe garantire maggiore apporto alla punta. Credo che, a prescindere dai moduli, ci sarà da aspettare una condotta volta alla copertura e alle ripartenze”

Con il mancato addio di Ostigard il Napoli potrebbe riscontrare problemi nel tesseramento di nuovi acquisti? CI sono problemi riguardo le liste? “La questione delle liste è molto semplice, ci sono due questioni: la prima è la lista Champions, in cui il Napoli può fare soltanto tre cambi e, dunque, due dei nuovi acquisti saranno fuori dalla lista; poi, vi è la lista per la Serie A, in cui il club è tenuto a tesserare diciassette over 22, oltre ai formati in Serie A e nel club. Al momento, la lista degli over 22 è al completo con Traorè, Ngonge e Mazzocchi. Ora, andranno inseriti Dendoncker e Perez. Se va via Ostigard può essere inserito il difensore argentino, ma manca il posto per il centrocampista belga. Pertanto, l’ipotesi è quella di escludere un partente, anche se è da escludere Gaetano, che rientra tra i formati nel club. Dunque, Dendoncker potrebbe prendere il posto di Demme o Gaetano. Lo stesso polacco, infatti, rientra nella lista over 22 al momento, i formati in Italia sono Meret, Di Lorenzo, Politano e Raspadori. Quello della lista è un problema serio e da considerare”.