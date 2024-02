CorSport, Salvione: "Osimhen? Mi aspetto torni carichissimo dalla Coppa d’Africa nonostante la sconfitta, il Napoli ha bisogno di lui e..."

Ultime notizie Napoli - A Radio Kiss Kiss Napoli, durante Radio Goal, è intervenuto il giornalista del sito del Corriere dello Sport Pasquale Salvione, rilasciando alcune dichiarazioni.

“Osimhen? Mi aspetto torni carichissimo dalla Coppa d’Africa nonostante la sconfitta, il Napoli ha bisogno di lui e lo stiamo vedendo che fa fatica a concretizzare in attacco: con Victor serve ritrovare la via del gol per rimontare la classifica in vista di un posto in Champions League. Il Napoli per fortuna di Mazzarri tornerà ad essere completo, quindi vedo un Osimhen magari non al 100% e spero che il mister dia a lui e alla squadra una verve offensiva, deve osare di più altrimenti diventa complicato vincere le partite e risalire in classifica”