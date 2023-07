CorSport, Salvione: "Difesa Napoli? Due piste sono tornate in auge! Curiosità per ciò che dirà De Laurentiis il 12 agosto"

Notizie Calcio Napoli - A “1 Football Club”, programma radiofonico in onda su 1 Station Radio, è intervenuto Pasquale Salvione, coordinatore del Corriere dello Sport online

Crede che le frasi di Lotito sull’accordo di Zielinski con il Napoli siano veritiere?

“Sono frasi che non trovano riscontri nella definizione del rinnovo. C’è stato un incontro molto positivo con l’agente, e sussiste una volontà comune tra le parti. Il polacco ha tutta la voglia di continuare la sua avventura a Napoli dopo il successo tricolore, segnato da quel momento emblematico al gol contro i bianconeri allo Stadium. C’è ottimismo, anche se non risulta ancora concretizzato il suddetto rinnovo”

Siamo sulla strada giusta per il rinnovo di Osimhen?

“Si sta lavorando. Non è un rinnovo semplice, parliamo di un calciatore nella top 5 europea. Trovare un accordo non è facile, ci sono tanti punti da mettere a fuoco. Ad oggi, posso dire che il nigeriano mi è sembrato molto partecipe. Un Osimhen che si ferma spesso con i tifosi e che scherza con i compagni. Non mi sembra, dunque, un calciatore in procinto di partire, né tantomeno scalpitante. Più passano i giorni e maggiori sono le chance di permanenza anche se, come detto da Garcia, nel calcio mai dire mai…”

Ci sono novità sul sostituto di Kim?

“Sappiamo non sia una situazione facile. Il preferito del Napoli resta Kilman, anche se la valutazione è ritenuta eccessiva. Ci sono diversi profili tornati in auge come Lacroix e Danso. Quel che ripeto è che non ci sono piste vere o false. Tutti i profili sono sondati dal club, ed andrà deciso soltanto su chi affondare il colpo. È una decisione che il Napoli non ha ancora maturato, e si tenterà di concretizzare Kilman che, come detto, resta la prima scelta”

De Laurentiis sembra essere il vero mattatore di questo ritiro, in pieno contrasto con quanto accaduto l’estate scorsa. È solo la forza dello Scudetto che può aver dato questo spirito al presidente o crede ci sia anche fiducia per i progetti legati al Napoli del futuro?

“Sicuramente la spinta dello Scudetto è stata cruciale. Così come lo è stata per la squadra e per Spalletti, quella di questa stagione può dirsi anche la vittoria di De Laurentiis. Nessuno, soprattutto dopo gli addii eccellenti, poteva pronosticare un simile successo. C’era malcontento e sfiducia ai nastri di partenza, ma i fatti hanno dato ragione al patron azzurro. È una stagione che ha cambiato le carte in tavola, ed oggi non resta che la curiosità per le parole che il presidente pronuncerà il 12 agosto. Sarà la data in cui tecnico e patron fisseranno l’orizzonte per la squadra, con la possibilità di vantare, anche quest’estate, più lungimiranza della piazza”

L’amichevole con la Spal verrà trasmessa in chiaro su Tv8: crede che la società abbia imparato dalle critiche, e dagli errori, della scorsa estate?

“Probabilmente sì. La scelta di trasmettere la partita di oggi dimostra un avvicinamento verso i tifosi che, dal canto loro, hanno registrato un record assoluto di presenze. L’amore dei tifosi credo sia la cosa più bella di questa stagione azzurra. La campagna abbonamenti, non a caso, segnala una ulteriore apertura verso la piazza”