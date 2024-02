CorSport, Mandarini: "Pioli-Napoli? È tra quelli che piacciono a De Laurentiis, ma..."

Ultime notizie Napoli - A Radio Kiss Kiss Napoli, durante Radio Goal, è intervenuto il giornalista del Corriere dello Sport Fabio Mandarini, rilasciando alcune dichiarazioni.

“Stefano Pioli è uno dei nomi che possono essere interessanti in estate per il mercato degli allenatori, è uno di quelli che piacciono ad Aurelio De Laurentiis. Però è più utile completare la stagione cercando di non perdere i benefici, il Napoli deve ritrovarsi e ha le possibilità e le qualità per farlo. Milan-Napoli è molto più importante per gli azzurri, sono queste le partite per fare i punti non preventivati”