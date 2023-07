CorSport, Giordano: "Osimhen va tenuto, lo venderei ad una sola condizione..."

Notizie Calcio Napoli - Il collega del Corriere dello Sport, Antonio Giordano, è intervenuto alla trasmissione "Forza Napoli Sempre" in onda su Radio Marte:

"Milinkovi?-Savi? è un'idea. Direi che tutti i grandi calciatori tendono a rappresentare un'idea per una squadra come il Napoli, per una società che vuol recitare un ruolo da protagonista tanto in Campionato quanto in Champions. È chiaro, quindi, che se c'è un giocatore come Milinkovi?-Savi? sul mercato, il Napoli possa farci un pensierino. Per me sarebbe un sogno vedere Milinkovi?-Savi? e Zelinski assieme in un centrocampo guidato da Lobotka. Piedi così ce ne sono pochi in giro. Per me il Napoli lo scudetto lo ha vinto per svariati motivi, il meno importante dei quali è quello legato alla fisicità. Perché è entrato in un meccanismo di gioco diverso che ha finito per esaltarsi attraverso l'evoluzione interpretativa dei singoli. Ha vinto perché Spalletti ha arricchito ulteriormente la sua offerta di calcio con i centrocampisti che vengono più dentro al campo. C'è stata libertà nei movimenti dei calciatori. Osimhen? Il Napoli dovrebbe tenerlo, a meno che non arrivi un'offerta da 200 milioni di euro. Osimhen è l'uomo bandiera, l'uomo che ti sposta i valori e i contenuti".