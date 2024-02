CorSport, Giordano a CN24: "Vicenda Osimhen? Rapporto tossico, lassismo inaccettabile. Gestione approssimativa, è surreale"

Calciomercato Napoli - Il giornalista del Corriere dello Sport Antonio Giordano è intervenuto in diretta ai nostri microfoni durante ‘Calcio Napoli 24 Live’ trasmissione in onda su CalcioNapoli24 TV (79 Digitale Terrestre). Ecco quanto evidenziato da CN24.

“Il Napoli deve uscire dagli equivoci tattici e fare il calcio più adatto alle caratteristiche della squadra: ha bisogno di una qualità allenante che non so dove sia, senza che nessuno debba risentirsi che uno valga uno, che abbia gli stessi comportamenti e gli atteggiamenti che aveva Spalletti.

Vicenda Osimhen? Sono sorpreso, sarebbe dovuto arrivare oggi ma ciò non mi sposta dalla convinzione che sia tutto sbagliato: impossibile andare avanti con una gestione così approssimativa, con così tante concessioni che testimoniano un rapporto carico di interessi reciproci che non appartengono al campo. Giusto che Osimhen faccia ciò che gli pare, che gli venga concesso di farlo però il credito sta finendo. Se accade, è perchè c’è del lassismo inaccettabile. Detto ciò, rientra nelle farneticazioni di quest’anno. Mi sembra onestamente surreale. Perchè Lookman e Chukwueze sono in Italia e Osimhen no?

Osimhen non è un peso per il Napoli, ma il rapporto è tossico e conviene a qualcuno. Il peso è chi gestisce il rapporto così, e a questo punto lo sono il calciatore, la società, il rappresentante di Osimhen. Nessuno escluso. Però non si può dire che non abbia responsabilità sull’arrivo in ritardo, perchè Lookman e Chukwueze sono in Italia da ieri”