CorSport, Giordano a CN24: "Rinnovo Lobotka? Mi risulta questa notizia"

Antonio Giordano, giornalista del Corriere dello Sport, è intervenuto in diretta ai nostri microfoni durante ‘Calcio Napoli 24 Live’ trasmissione in onda su CalcioNapoli24 TV (296 Digitale Terrestre) per parlare delle ultime di mercato del Napoli. Ecco quanto evidenziato da CN24:

"Rinnovo Lobotka in ritardo? Da quello che so io non c'è alcun tipo di problema: hanno rinnovato. Ce lo diranno con calma, ci sono ancora tanti mesi davanti a noi. Spalletti? Credo che prima dell'opzione unilaterale che vanta il club nei suoi confronti, personalmente lo inviterei a cena per capire cosa vuole ed anche per dirgli cosa io società voglio fare. Più delle garanzie conta questo. Luciano ha fatto un lavoro eccellente perchè ha rivalutato calciatori, già lo scorso anno è andato vicino allo scudetto perdendo poi tre gare disgraziate".