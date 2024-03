CorSport, De Pauli a CN24: "Lobotka-Barcellona? Ci sono due ostacoli che potrebbero frenare un possibile affare"

Andrea De Pauli, giornalista del Corriere dello Sport, è intervenuto in diretta ai nostri microfoni durante ‘Calcio Napoli 24 Live’ trasmissione in onda su CalcioNapoli24 TV (79 Digitale Terrestre) per parlare delle ultime di mercato del Napoli. Ecco quanto evidenziato da CN24:

"Il problema grosso del Barcellona è il monte ingaggi. Ci sono grandi incognite partendo anche dal nuovo allenatore, non srebbe impossibile possa restare anche Xavi seppur lui continui a negare. Lobotka piace a deco e Xavi, ma costa tanto e non è più giovanissimo. Sono questi i due ostacoli dal mio punto di vista. Bisogna capire chi rimarrà e andrà via nel Barcellona. Lewandowski e de Jong sono i due calciatori più costosi, se andranno via potrebbero liberarsi degli slot. L'ingaggio di Lobotka non è un problema. Resta però un problema il costo del cartellino in quanto il club blaugrana non ha intenzione di spendere 40-50 milioni per uno alla Lobotka. Il 4-3-3 resta il modulo di riferimento del Barcellona anche se ultimamente stanno giocando anche 4-2-3-1".