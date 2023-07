CorSera, Scozzafava: "De Laurentiis su Spalletti forse aveva sottovalutato la sua personalità"

Calciomercato Napoli - A Radio Kiss Kiss Napoli, durante Radio Goal, è intervenuta la giornalista del Corriere della Sera Monica Scozzafava, rilasciando alcune dichiarazioni.

“Giuntoli? Mi aspettavo che De Laurentiis reagisse subito alle problematiche, il ds l’aveva avvertito per tempo mentre su Spalletti forse aveva sottovalutato la sua personalità. Sappiamo come il presidente usi la sua lungimiranza in maniera disinvolta, ma queste due situazioni non sono state decise da lui. Milan ed Inter in questo momento fanno colpi di mercato per dare fastidio al Napoli, ma vivono con entusiasmo questa fase perchè gli azzurri lo scorso anno hanno fatto scuola”