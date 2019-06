A Radio Marte, nel corso della trasmissione 'Marte Sport Live', è intervenuto Ivan Zazzaroni: "Ancelotti era in grande forma quando l'ho intervistato ed erano le 7 di mattina. Il modulo che adotta gli piace, ma ora attende i rinforzi e ne hanno individuato di validi: Ilicic, James Rodriguez e per esempio col secondo che mi sembra una cosa concreta. I giocatori di qualità, Ancelotti li vuole in squadra e mi sorprende tutto questo desiderio di fantasia, ma a Napoli ci sta".