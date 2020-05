CorSport, Marolda: "Il calcio può mettersi in sicurezza da solo, ma il rischio zero non c'è per nessuno. Porte chiuse? Solo per le esigenze finanziarie"

Ultime calcio - Francesco Marolda, giornalista del Corriere dello Sport, è intervenuto in diretta alla radio ufficiale della S.S.C. Napoli, Kiss Kiss Napoli, durante la trasmissione 'Radio Goal', per parlare del calcio Napoli. Ecco quanto evidenziato da CN24:

"Nessuno di noi può prendersi la responsabilità di mettere in campo due squadre e farli giocare con contatti fisici. Questo è un calcio che può, da solo, mettersi in sicurezza, anche perchè il rischio zero non ci sarà per nessuno. Questo Parlamento è stato chiamato ad approvare decreti in questo periodo senza neanche leggerli. Serve chiarezza, ma anche pazienza. In Germania ci sono 18 tesserati positivi tra A e B, ma si vuole ripartire lo stesso. Un calciatore positivo può essere lasciato a casa come se fosse infortunato, non si può chiudere tutto. Il calcio a porte chiuse risponde solo alle esigenze finanziarie".