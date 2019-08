CorrMezz, Scozzafava: "Icardi non è una priorità. In attacco scommetto su James o Lozano"

Monica Scozzafava, giornalista Corriere del Mezzogiorno, ha parlato a Radio Sportiva: "Il Napoli di Ancelotti ha una sua identità e una sua autonomia di pensiero, dimostrare durante le amichevoli internazionali ed è giusto che il tecnico lo sottolinei. Per fare il passaggio ulteriore servono altri innesti di qualità. Le scelte di De Laurentiis non sono mai di pancia, istinto o cuore, modula sempre gli acquisti rispetto alle capacità di spesa del club. Oggi ha una possibilità maggiore rispetto ad altri anni e si spinge in trattative che sono un po' superiori al profilo del Napoli, per questo incontra anche delle difficoltà. Dare fastidio alla Juventus di Sarri sarebbe uno sfizio in più, non il motivo per il quale fare degli investimenti precisi. Giuntoli non è un direttore sportivo sotto i riflettori, ma sa lavorare bene e i frutti si stanno vedendo perché alcuni giocatori presi da lui sono stati ceduti molto bene. Dopo Manolas, Elmas e Di Lorenzo si aspetta il colpo in attacco. I nomi sui quali mi sentirei di scommettere sono Lozano e James Rodriguez. Icardi? Poteva essere un'operazione vantaggiosa, ma non è una prorità per il tecnico".