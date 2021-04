Corriere di Torino, Sartori a CN24: "Nicola ha trasformato il Torino, c'è un dato che lo dimostra. Lobotka? Nicola ha fatto una scelta netta e decisa"

Napoli Calcio - Gianluca Sartori, giornalista del Corriere di Torino, è intervenuto in diretta ai nostri microfoni durante ‘Calcio Napoli 24 Live’ trasmissione in onda su CalcioNapoli24 TV (296 Digitale Terrestre) per parlare delle ultime di mercato del Napoli. Ecco quanto evidenziato da CN24:

“La lista dei diffidati è lunga nel Torino, ci sono anche Verdi e Belotti. Non credo che Nicola possa cambiare e potrebbe insistere col 3-5-2. Ritorna Sirigu in porta. Izzo al centro della difesa, si saranno Rincon, Mandragora e Verdi con Sanabria in atttacco insieme a Belotti. Con Nicola si sono conquistati 11 punti in recupero dopo essere passati in svantaggio, cosa che si è invertita rispetto alla prima parte di stagione. Ultimamente si vede una squadra propositiva e il tecnico è riuscito a trasformare il gruppo. Lobotka? Sondato a gennaio quando si cercava un registra ma Nicola ha puntato tutto su Mandragora. Ronaldno resterà in caso di salvezza, potrebbe cambiare tutto in caso di retrocessione. Il Torino, in estate, però, per sistemare i conti in rosso per il terzo anno consecutivo, potrebbe fare una cessione importante".