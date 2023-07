CdM, dir. D'Errico: "Calendario Serie A? Avvio favorevole per Garcia, vi spiego"

Notizie Calcio Napoli – Il collega e direttore del Corriere del Mezzogiorno, Enzo D’Errico, è intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli nel corso della trasmissione “Radio Goal”:

“A De Giovanni non è stato permesso di presentare un libro a Salerno: Lo scrittore ha rilasciato un’intervista da noi dove ha parlato proprio del tema della “guerra tra Napoli e Salerno”, il presidente Iervolino si è prestato come mediatore di una faccenda molto fastidiosa, capisco le rivalità tra tifosi ma qualcuno ci ha speculato per trarne vantaggi politici. C’è stato un lungo silenzio anche del Sindaco di Salerno… è una vicenda molto trash, non ha alcuna sostanza dietro se non una rivalità tra Ultras, De Giovanni tra l’altro non ha mai dichiarato o scritto qualcosa contro i tifosi della Salernitana, ne ha solo condannato alcune derive come ha fatto in passato anche con la tifoseria del Napoli. Calendario Serie A? Avvio sereno, è una buona partenza per il nuovo Napoli di Garcia, raccogliere risultati positivi può giovare alla squadra, poi anche le circostanze favorevoli determinano poi l’andamento del campionato”.