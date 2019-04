Correa, l'entourage: "Che ci sia un club come il Napoli interessato a lui è una cosa bellissima! Azzurri al top in Italia"

Calciomercato Napoli - "Correa? Che ci sia un club come il Napoli interessato a lui è una cosa bellissima per il ragazzo perchè il Napoli è una squadra importante, tra le più importanti d'Italia. E' ancora presto per parlare di mercato perchè mancano ancora tante partite da qui alla fine del campionato"

A Radio Marte nella trasmissione “Si gonfia la rete” è intervenuto Guillermo Giacomazzi, membro dell'entourage del centrocampista offensivo della Lazio Joaquin Correa

Calciomercarto Napoli, Correa