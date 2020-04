Coronavirus Campania, De Luca: "Fase 2? Contiamo di ripartire a fine aprile-inizio maggio, altro sacrificio di due settimane. Non torneremo alla vita normale, per mesi dovremo indossare le mascherine"

Coronavirus Campania - Vincenzo De Luca, presidente della Regione Campania, ha rilasciato alcune dichiarazioni in diretta streaming sull’emergenza Coronavirus:

“Si sta ragionando sulla fase 2, è del tutto evidente che siamo chiamati a fare un altro sacrificio di due settimane: è pesante per tutti, ma davvero rischiamo di perdere tutto per una impazienza che sarebbe ingiustificabile. Possiamo parlare seriamente di ripresa economica e vita sociale quando avremo la certezza non di aver risolto il contagio, ma quando avremo la certezza che è stato contenuto, bloccato il percorso di crescita dell’infezione. Contiamo di arrivare a ciò a fine aprile, inizio maggio, poi potremo parlare di ripresa delle attività economiche: gran parte dei lavoratori dell’edilizia lavora all’aperto, potremo dare respiro alle attività di manutenzione delle strutture balneari. Non dobbiamo rischiare di chiudere tutto, sarebbe una tragedia.

Non torneremo alla vita normale, per mesi dovremo indossare le mascherine: la quantità di cittadini contagiati è enorme, c’è una parte di asintomatici che anche senza febbre e altre difficoltà sono soggetti che possono trasmettere il contagio.

In Lombardia c’è un’ordinanza che istituisce l’obbligatorietà della mascherina, noi qui vogliamo mettere in produzione 3-3,5 milioni di mascherine e poi istituirne l’obbligatorietà. Abbiamo quest’obiettivo, la nostra idea è distribuire dalla prossima settimana le mascherine alle farmacie, ai medici, alle residenze sanitarie assistite, alla Caritas, ai servizi sociali dei Comuni: distribuire alle fasce più deboli, gratuitamente. Poi supermercati e tabaccherie con prezzo dimezzato a quello di costo, per evitare speculazioni"