Coronavirus, l'esperto spiega: "Ecco come si usa la mascherina, rischiate il contagio"

Aggiornamenti coronavirus - Quando e come si usano le mascherine anti-Covid19? A rispondere al quesito, quest'oggi, è Paolo D'Ancona intervenuto ai microfoni de La Repubblica. Membro dell'Iss, l'esperto ha dato una serie di rassicurazioni per l'uso corretto del mezzo sanitario.

Coronavirus, l'uso corretto della mascherina

Ecco quanto riferito in merito: "La dicussione internazionale adesso riguarda anche il rischio che indossando la mascherina ci si senta troppo sicuri. E poi in tanti la mettono molto male, non coprono il naso o il mento, non la fanno aderire al viso perché non la stringono abbastanza, oppure toccano la parte esterna, dove può annidarsi il virus. Bisogna ricordare poi che questi strumenti perdono il potere filtrante a causa dell’umidità prodotta dal respiro o dello sporco e quindi vanno usati solo per poche ore. Se si utilizzano per poco tempo, magari per fare la spesa, possono essere riposte ma è importante ripiegarle sempre in due mettendo all’interno la parte esterna, quella di solito colorata, per non rischiare contaminazioni".