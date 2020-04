Coronavirus, De Magistris sull'app: "Mi preoccupa se controlla la libertà e i movimenti degli italiani"

Ultime notizie - Luigi De Magistris, sindaco di Napoli, ha rilasciato alcune dichiarazioni a Sky TG 24 a proposito dell'app che verrà utilizzato dal Governo per monitorare la situazione relativa ai contagiati.

"Prima di tutto dobbiamo vedere cosa è questa app, perché non credo che Arcuri ci abbia fatto capire bene di cosa si tratta. In Corea del Sud è stata molto utile ma nella fase apicale dell'epidemia per tracciarla e controllarla. Qui a distanza di due mesi ancora non abbiamo mascherine, abbiamo pochi tamponi e fino a poco tempo fa nemmeno i medici avevano dispositivi di sicurezza, quindi se l'app arriva a giugno o luglio e diventa solo uno strumento per controllare la libertà e i movimenti degli italiani un po' mi preoccupa. Se invece diventa uno strumento con garanzie costituzionali certe, gestito da un'autorità indipendente e di cui abbiamo contezza di che uso viene fatto, ed è solo quello del tracciamento sanitario dell'infezione, allora può essere uno strumento tecnologico utile. Però ci vuole una legge, perché lo dice la Costituzione, e non basta Arcuri".