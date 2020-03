De Canio: "Giusto annullare la Serie A. Ci saranno conseguenze anche sulla prossima stagione"

Notizie Calcio - Niente ripresa e stop definitivo alla Serie A. Per Luigi De Canio, ex allenatore tra gli altri anche del Napoli, è questa la soluzione più giusta dato il momento. Il tecnico ne ha parlato nel corso di un'intervista ai microfoni di Tuttosport.

"E’ la decisione più saggia e la più logica", riferisce a proposito di un eventuale annullamento. Il che porterà conseguenze non solo sull'attuale torneo, ma anche sul prossimo: "Quando ci saranno le condizioni di sicurezza si potrà ripartire. Da tecnico penso che per ricominciare ci vorrà per tutte le squadre un periodo dedicato alla preparazione atletica e questo porterà a dei ritardi all’avvio del campionato. Si andrà troppo in là con i tempi ed anche con le prospettive della nuova stagione. Sinceramente prevedo che tutte le attività sportive faranno fatica a riprendere quest’anno".



Inutile, secondo De Canio, recriminare sul possibile ritardo dello stop calcistico: "Con il senno di poi siamo tutti bravi. Non me la sento di dare giudizi o di condannare nessuno. E’ stato un evento straordinario che ha spiazzato tutti e bisogna avere l’onestà intellettuale di comprendere che si era impreparati. L’importante è evidenziare la reazione che globalmente noi italiani e l’intero pianeta abbiamo avuto".