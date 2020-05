Coronavirus, Commisso: "I sei positivi della Fiorentina? Spero fra pochi giorni siano tutti a posto"

(ANSA) - FIRENZE, 08 MAG - ''Penso che fra pochi giorni saranno tutti a posto''. Così Rocco Commisso riferendosi ai sei nuovi casi positivi al Covid-19, tre calciatori e altrettanti componenti dello staff tecnico-sanitario, riscontrati in Fiorentina dopo i test e i tamponi effettuati qualche giorno fa.''Mi auguro che dalla prossima settimana possano tornare ad allenarsi - ha proseguito il presidente viola intervenendo in diretta dagli Stati Uniti questa sera a Rtv38 - C'è voglia da parte di tutti di ricominciare. L'intenzione da parte nostra è andare avanti e speriamo che il Governo ce lo permetta. Non possiamo correre il rischio di rovinare due stagioni, questa e soprattutto la prossima. Adesso la priorità è la salute, ma domani dovremo fronteggiare la crisi economica. Se roviniamo la prossima settimana si rovina un'intera industria fondamentale per l'Italia e per tanta gente''. Infine sui progetti futuri: ''Un nuovo stadio aiuterebbe, i governi di altri Paesi hanno aiutato i club a costruire, non possiamo competere se abbiamo le mani legati. E aggiungo che per me uno stadio non è un monumento''. (ANSA)