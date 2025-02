Cornacchia: "Il Cagliari riscatterà Caprile? Ecco cosa filtra"

A “1 Football Club”, programma radiofonico condotto da Luca Cerchione in onda su 1 Station Radio, è intervenuto Giancarlo Cornacchia, giornalista di Tuttocagliari. Di seguito, un estratto dell’intervista.

Crede che il club sia intenzionato a riscattare Caprile?

“8 milioni per una squadra come il Cagliari sono tanti, soprattutto per un portiere. Sarebbe bello, perché la piazza lo vuole, e in poche partite ha dimostrato di essere un grandissimo portiere. Però, se fossi il Napoli, non lo libererei così facilmente, anche se davanti c'è Meret. Il Cagliari potrebbe chiedere il rinnovo del prestito, perché sarà difficile un trasferimento a titolo definitivo, un po' complicato, soprattutto considerando l'importo. In ogni caso, le società potrebbero sedersi e parlare del rinnovo del prestito. Non è da escludere che si trovi una soluzione. Sarebbe una buona opportunità. Una stagione intera, per Caprile, con tanto di preparazione, gli permetterebbe di consolidarsi ulteriormente. E anche se il ragazzo ha già dimostrato di che pasta è fatto, penso che abbia tutte le carte in regola per diventare uno dei migliori portieri in Italia. Questo sarebbe anche positivo per la Nazionale."