Corbo: "Voglio elogiare De Laurentiis, sul mercato del Napoli ha mandato un messaggio"

Ultime notizie Napoli - A Radio Kiss Kiss Napoli, durante Radio Goal, è intervenuto il giornalista di Repubblica Antonio Corbo, rilasciando alcune dichiarazioni.

“Il Napoli non deve scimmiottare il passato, il periodo post-scudetto non ha portato a nulla. Mazzarri ha messo la difesa in sicurezza e non prendere gol, ora l’opera è a metà ma chi deve completarla? La panchina da una parte, Osimhen e Kvaratskhelia dall’altra possono portare il Napoli in Champions League: è un traguardo non proibitivo, voglio elogiare De Laurentiis perchè non si fa capire, e poi solo dopo si apprezzano le cose fatte. Volentieri critico il presidente, ma ho scoperto un suo valore: non voleva dire che Osimhen andrà via e dare una notizia, ma un auspicio. Sul mercato ha mandato un messaggio, ovvero che Osimhen ha una clausola rescissoria. Il Napoli ha dato la sveglia al mercato e al calciatore, che ultimamente sembrava appagato”