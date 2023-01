Corbo: "Spalletti ha superato il pre esame scudetto! Quest'estate la società si è precipitata a demolire, piuttosto che a confermare"

Antonio Corbo, giornalista, commenta il momento del Napoli sull'edizione in edicola oggi di Repubblica. Ecco alcune frasi del suo editoriale che potete trovare in edicola integralmente:

"Il campione d’inverno è lui, Luciano Spalletti ha velocemente superato il pre-esame per lo scudetto. Non era facile smontare e ricostruire una squadra irrisolta nella sua ambiguità. Quel terzo posto era indefinito come un punto interrogativo. Una grande impresa secondo lui, un’occasione fallita per alcuni giocatori come Mertens e molti tifosi, taceva la società ma chiare le sue idee. Si è precipitata a demolire, piuttosto che a confermare".