Corbo: "Spalletti, dalla gioia allo smarrimento: il dramma dell'allenatore italiano"

A Radio Napoli Centrale, nel corso di Un Calcio alla Radio, è intervenuto Antonio Corbo, editorialista La Repubblica: "Ho visto la partita della nazionale italiana e devo dire che ho provato una profonda solidarietà umana nei confronti di Spalletti, che è passato improvvisamente da uno scudetto a una suggestione di trionfo, con la possibilità di liberarsi di tutti quei litigi che avevano contrassegnato la sua coesistenza con De Laurentiis, a litigare ancora con lui. L'ho visto afflitto, avvilito, smarrito. In questo ambito ministeriale e con un grande problema, lui si rivolgeva alla squadra, ma non alla panchina. Il suo abbigliamento? Mi sembrava che volesse mostrarsi in una luce diversa. Ma non è servito. La squadra non reagiva. Manca coesione? Sì, è vero. E la grande forza di Spalletti era proprio quella di creare, attraverso il lavoro maniacale sul campo, due effetti: migliorare individualmente i giocatori e creare un gioco collettivo efficiente. Ma è difficile fare tutto questo con una squadra così eterogenea. Vivai? un problema enorme per il calcio italiano. I vivai vengono penalizzati e i giovani talenti non hanno opportunità. De Laurentiis si è fatto trovare impreparato dalla partenza di Giuntoli e Spalletti? Non credo. Penso che abbia pensato di poterli tenere con sé, anche a costo di trattare. Ma non ha fatto i conti con la loro volontà di andare via. De Laurentiis ha detto che farà di tutto per ricostruire la squadra, ma non è facile.".