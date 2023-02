Corbo: "Spalletti dal Napoli ha avuto una cosa che nessun altro allenatore ha avuto nella storia"

A Radio Kiss Kiss Napoli, durante Radio Goal, è intervenuto il giornalista di Repubblica Antonio Corbo, rilasciando alcune dichiarazioni.

“Il Napoli deve essere orgoglioso di ricoprire un ruolo importante nel calcio italiano, le altre squadre sono evaporate ed ha una responsabilità anche in Europa. Va dato merito a De Laurentiis, ma anche a Giuntoli che ha preso giocatori importanti, così Spalletti che ha messo assieme i giocatori ed ha plasmato una squadra importante: dalla società ha avuto una cosa che non ha mai avuto un altro allenatore del Napoli, ovvero la fisicità di una rosa che in Europa vale tanto.

È il patrimonio dei due giocatori più valenti, ovvero Osimhen e Kvaratskhelia. Ad un certo punto i giocatori hanno moltiplicato i loro valori ed è anche così che si può spiegare il rendimento del Napoli. Negli ultimi tempi la cattiva amministrazione delle società ha depauperato il valore tecnico delle squadre in campo: i problemi di Juventus, Inter e Milan nascono dalla cattiva gestione delle società e non dagli allenatori”